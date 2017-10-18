كشف مسؤول في "مجلس الرقة المدني"، يوم الأربعاء، إن وفداً رفيعاً من السعودية والولايات المتحدة، زار الرقة وأبدى استعداده تقديم الدعم والمساعدة لمباشرة مشاريع إعادة إعمار المدينة.

ونقلت وسائل إعلام كردية عن رئيس لجنة العلاقات الدبلوماسية لـ"مجلس الرقة المدني" عمر علوش قوله ان "المملكة العربية السعودية ومبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك أكدوا على تقديمهم الدعم والمساعدات للمباشرة بمشاريع هامة لإعادة إعمار الرقة".

وأوضح علوش إن "وفداً رفيع المستوى ضم مبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك ومندوب عن المملكة العربية السعودية تامر علي النبهان التقى يوم الثلاثاء، مع الرئاسة المشتركة لـ(مجلس الرقة المدني) وأعضاء المجلس ورئيس لجنة العلاقات الدبلوماسية للمجلس، لمناقشة المشاريع لإعادة إعمار الرقة وتقديم الدعم للمجلس."

وسبق لماكغورك أن زار في آب الماضي مدينة الرقة، برفقة عدد من المسؤولين الأمريكيين، وذلك بهدف إطلاق مشروع إعمار مدينة الرقة وريفها وإصلاح الدمار الذي لحق بها على إثر المعارك ضد "داعش".

ولف علوش إلى ان "الوفد أكد جاهزيتهم لتقديم الدعم لإعادة إعمار مدينة الرقة وتقديم المساعدات اللازمة لسكان المدينة”، مشيداً بدور السعودية التي وعدت بتلبية طلب شيوخ العشائر العربية في الرقة و"تساعد أهالي الرقة في العودة إلى ديارهم وبدء حياتهم من جديد".

واطلع الوفد، بحسب علوش، على نسبة وحجم الأضرار التي ألحقت بمدينة الرقة، وعليه سيطرحون مشاريع لإعادة إعمارها بدءً من البنية التحتية وصيانة شبكات المياه والكهرباء وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية.

وتناقل نشطاء صوراً قالوا أنها من زيارة الوفد الأمريكي السعودي لمدينة الرقة، وقالوا ان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان كان ضمن الوفد.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت إن الولايات المتحدة سوف تتصدر جهود المساعدة في إزالة الأنقاض واستعادة الخدمات الأساسية بعد هزيمة تنظيم داعش في الرقة.

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), يوم الثلاثاء, من السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة, بعد معارك مع ما تبقى من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

يشار إلى أن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، الذي يضم مجموعات كردية وعربية، يحصل على دعم بالفعل من قوات أمريكية بالإضافة إلى غطاء جوي من جانب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

سيريانيوز