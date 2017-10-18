قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة سوف تتصدر جهود المساعدة في إزالة الأنقاض واستعادة الخدمات الأساسية بعد هزيمة تنظيم داعش في الرقة.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت في مؤتمر صحافي “سوف نساعد ونكون بالأساس في الصدارة في استعادة خدمات المياه والكهرباء وغير ذلك“.



وأضافت ”استعدت الولايات المتحدة وحلفاؤنا للخطوات القادمة وسنواصل العمل مع شركائنا لتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين ودعم جهود إرساء الاستقرار في الرقة وغيرها من المناطق المحررة“.

وكان المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش الكولونيل راين ديلون قال إن 90 في المئة من الرقة أصبحت محررة وإن 350 من عناصر داعش استسلموا لقوات سورية الديموقراطية خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال الثلاثاء أن المنظمة الدولية على استعداد لإيصال المساعدات الإنسانية لمدينة الرقة بعد انتهاء عملية تحريرها، وفرض الأمن هناك.

وشنت قوات "قسد", في الايام الاخيرة حملتها الاخيرة ضد ماتبقى من تنظيم "داعش" في مدينة الرقة, في عملية جاءت بعد خروج عشرات المقاتلين في صفوف "داعش" من المدينة الى دير الزور, بموجب اتفاق مع قوات "قسد".

سيريانيوز