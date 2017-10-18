أفادت مصادر إعلامية، يوم الأربعاء، عن مقتل العميد في الحرس الجمهوري وقائد العمليات في دير الزور، عصام زهر الدين، بانفجار لغم في منطقة حويجة صكر داخل مدينة دير الزور.

وكان لزهر الدين دور في التقدم الذي أحرزته قوات الجيش النظامي في مدينة دير الزور، والمناطق المحيطة بها، والتي وصلت من خلالها إلى مدينة الميادين الإستراتيجية.

وقاد زهر الدين عمليات للجيش ضد المعارضة المسلحة في حمص وحلب، قبل أن ينتقل إلى المنطقة الشرقية لقتال تنظيم "داعش".

وكانت قوات الجيش بقيادة زهر الدين، قد فكت الحصار عن قواتها المحاصرة داخل مدينة دير الزور إضافةً إلى فك الحصار عن مطار دير الزور العسكري.

سيريانيوز