أوقف قاض أمريكي، يوم الثلاثاء، أحدث نسخة من أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب لفرض قيود على دخول مواطني ثماني دول إلى الولايات المتحدة، قبل ساعات من دخولها حيز التنفيذ.

وقالت وكالة (رويترز) ان ولاية هاواي قدمت طعنا في محكمة اتحادية بهونولولو لوقف أحدث أمر أصدره ترامب قائلة إن قانون الهجرة الاتحادي لم يخوله سلطة فرض القيود.

وقال دريك واتسون القاضي بالمحكمة الجزئية في هونولولو في حكمه، إن "هاواي ستنجح على الأرجح في إثبات أن أحدث قرار أصدره ترامب بخصوص حظر السفر ينتهك قانون الهجرة الاتحادي".

وسبق أن عرقل ديريك واتسون حظرا للسفر فرضه ترامب في آذار الماضي.

وأكد واتسون إن القرار "يعاني من نفس العلل السابقة: فهو يفتقر إلى الدلائل الكافية على أن دخول أكثر من 150 مليون مواطن من ست دول بعينها سيضر بمصالح الولايات المتحدة".

واستهدف الحظر غير المحدد بمدة والذي أعلن أيلول الماضي، المسافرين من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشمالية إلى جانب مسؤولين حكوميين من فنزويلا، ليكون أحدث تعديل لسياسة استهدفت في السابق ست دول ذات أغلبية مسلمة وقيدت تنفيذها المحكمة العليا.

ورد البيت الأبيض في بيان على الحكم، وقال انه "معيب بشكل خطير" ، وإن الإدارة واثقة في أن المحاكم ستؤيد في النهاية سياسة ترامب.

وأضاف البيان "هذه القيود ضرورية للتأكد من التزام الدول الأخرى بالحد الأدنى من المعايير الأمنية اللازمة لسلامة منظومتنا للهجرة وأمن أمتنا".

ومن جهتها قالت وزارة العدل إن قرار القاضي واتسون "غير صحيح" وإنها ستستأنف القرار "على وجه السرعة".

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقع قرارا يسمى "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة" كان من بين وعوده الانتخابية ويتمثل في تعليق دخول اللاجئين بالكامل إلى بلاده لمدة 120 يوما على الأقل واللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

سيريانيوز