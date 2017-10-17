قالت وزارة الخارجية والمغتربين, يوم الثلاثاء, أن الحكومة السورية ترحب بالجهود التي تبذلها حكومة العراق الشقيق لإعادة السلطة المركزية لمحافظة كركوك وباقي المناطق", مجددة تأكيدها على موقفها الداعم لجهود العراق في مكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين, في تصريح لوكالة (سانا) الرسمية, أن الجمهورية العربية السورية ترحب بالجهود التي تبذلها حكومة العراق الشقيق لإعادة السلطة المركزية إلى محافظة كركوك وباقي أنحاء العراق والدور المهم الذي حققه الجيش العراقي والحشد الشعبي والجهات العراقية الأخرى التي قامت بتسهيل التوصل إلى هذا الإنجاز.

وأضاف المصدر أن "سوريا تتطلع إلى أن يتراجع الانفصاليون وداعموهم عن مخططاتهم بتجزئة العراق وان يحافظوا على وحدة ارض وشعب العراق".

وكان الجيش العراقي دخل, يوم الاثنين, مبنى محافظة كركوك, وذلك عقب استعادة السيطرة على منشات حيوية ونفطية في المدينة, من قبضة القوات الكردية "البيشمركة", وسط أنباء عن فرار آلاف المدنيين.

وتعد كركوك من المدن الغنية بالنفط, وهي جزء من منطقة أجرت استفتاء على الاستقلال الشهر الماضي, كذلك لا تعد كركوك جزءا من إقليم كردستان الذي يتمتع بنوع من الإدارة المستقلة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن الأكراد يطالبون بضمها للإقليم مع مناطق أخرى يسكن فيها أكراد ويسمونها بالمناطق المتنازع عليها.

وتابع المصدر أن "الاستفتاء الذي قام به الانفصاليون في شمال العراق يخدم تنفيذ أجندة إسرائيل بالمنطقة ومن شأنه صرف الانتباه عن الجهد الذي تقوم به حكومتا سوريا والعراق ضد تنظيم داعش وخاصة إنهاء وجود هذا التنظيم في شرق سوريا وغرب العراق في دير الزور والأنبار.

وكانت سلطات كردستان العراق، أجرت مؤخرا الاستفتاء على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية، الذي شارك فيه حوالي 3.3 مليون شخص، مع نسبة إقبال تجاوزت 72 بالمئة، وذلك في خطوة عارضتها بشدة الحكومة العراقية المركزية في بغداد وعدد من الدول، على رأسها تركيا وإيران والولايات المتحدة وبريطانيا.

ويهدف الاستفتاء غير الملزم إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار.

ولفت المصدر إلى أنه انطلاقا من ذلك فإن سورية تعيد التأكيد على موقفها الداعم للجهود التي يقوم بها العراق الشقيق في مكافحة الارهاب وبسط سيادة الدولة على جميع أنحاء العراق وتعزيز التعاون بين سوريا والعراق في حربهما المشتركة على الإرهاب وتنظيماته الإجرامية.

وحققت القوات العراقية تقدما على تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة , حيث نجحت في طرده من مدينة الموصل وتلعفر ومحافظة نينوى., وقضاء الحويجة غرب كركوك, ولم يعد في قبضة التنظيم سوى منطقة القائم، الحدودية مع سوريا، والواقعة غرب محافظة الأنبار، ومناطق متفرقة في محافظة ديالى.

سيريانيوز