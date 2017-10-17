كلف مجلس الوزراء يوم الثلاثاء, وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدخل المباشر لاستجرار محاصيل الحمضيات والتفاح من المزارعين مباشرة بهدف التسويق محليا وخارجيا وعرض الإنتاج في صالات المؤسسة السورية للتجارة وتقديمه للمواطنين بأسعار مناسبة.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في تصريحات عقب الجلسة الاسبوعية للمجلس أنه "تم خلال الجلسة مناقشة ما يتعلق بتسويق مواسم الخضار والفاكهة المنتجة محليا وخاصة مواسم الحمضيات والتفاح", مؤكدا أنه " هناك إجراءات وسياسات حكومية سريعة لاتخاذ ما يلزم لتعزيز قدرة منتجي الحمضيات هذا الموسم لتسويق موسمهم سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي".

ولم تتمكن الجهات الرسمية في الاعوام الماضية من إيجاد أسواق خارجية لتسويق الإنتاج من الحمضيات أو إيجاد معامل عصائرية لذلك فضل المزارعون- في السنوات الأخيرة- عدم جني ثمار أتعابهم وترك الثمار على أمّها لتسقط على الأرض بدلاً من قطافها, كما لجأ المزارعون في بعض المواسم لاقتلاع هذه الاشجار وتحويلها إلى أحطاب لتدفئة أبنائهم من برد الشتاء القارس بدلاً من الاستمرار في هذه الزراعة الخاسرة.

وفي سياق اخر, وافق المجلس على الورقة المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول الرؤية الجديدة للمرصد الوطني لسوق العمل.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إن "المجلس ناقش موضوع مرصد سوق العمل وأهمية تفعيله ليكون قادرا على توليد البيانات ودراسة سوق العمل بكل مؤشراته بما يؤثر ايجابا على فهم سوق العمل في سورية وتوضيح احتياجاته وربط مخرجات التعليم مع احتياجات هذه السوق".

ويهدف المرصد إلى توفير جميع المعلومات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل التي تمكن متخذي القرار ومخططي وواضعي سياسات هذه السوق من مراقبة وتقييم اتجاهاته وتصحيح عدم التوازن الناتج عن التغيرات في الأنشطة الاقتصادية والمهن إضافة إلى مساعدة الباحثين وأصحاب العمل والطلاب على اتخاذ قرارات بشأن المهن والتخطيط للمستقبل .

سيريانيوز