افادت السلطات الامريكية يوم الثلاثاء، عن سماع إطلاق نار في جامعة هوارد في واشنطن، فيما هرع رجال الشرطة إلى مكان الحادث.

ونقلت وسائل اعلام عن رئاسة الجامعة على حسابها في (تويتر) قولها: "بعد ظهر هذا اليوم، أبلغنا مجهول عن إطلاق النار محتمل في الحرم الجامعي، وتعاملنا مع الإبلاغ على محمل الجد"، متابعة "لأن سلامة طلابنا وموظفينا هي أولوية بالنسبة لنا، تم إخلاء مبنى الإدارة".

وأكدت رئاسة الجامعة أن "الشرطة تجري حاليا عملية أمنية داخل الحرم الجامعي، مطالبة جميع الطلاب والموظفين بالبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر".

وأغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بالحرم الجامعي، تحسبا لأي طارئ.

وتكررت حوادث اطلاق نار بين شهري حزيران وتموز الماضيين ابرزها استهدفت اعضاء في الكونغرس واحدى المنشات في سان فرنسيسكو بالاضافة لملهى ليلي في ولاية أركنساس, مما اسفر عن ضحايا.

يشارالى أن عدة مدن في الولايات المتحدة تعرضت في الفترة الأخيرة لهجمات مسلحة و حوادث اطلاق نار اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

سيريانيوز