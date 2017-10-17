سحق ليفربول الإنجليزي، مضيفه ماريبور السلوفيني، بسباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل الاهداف ليفربول فيرمينو "هدفين" ومحمد صلاح "هدفين" وكوتينيو، وتشامبرلين وارنولد في الدقائق 4 و13 و19 ، 40 ، 54، 85 و90.



ورفع ليفربول رصيده إلى 5 نقاط بعدما حقق فوزه الأول في دور المجموعات، بينما بقي ماريبور بنقطة واحدة.



شهدت المباراة تألقا واضحا لثلاثي الرعب في ليفربول محمد صلاح وفيرمينو وكوتينيو، حيث سجلوا 5 أهداف وأضاعوا فرصا محققة لمضاعفة النتيجية.



وضمن نفس المجموعة حقق سبارتاك موسكو فوزاً عريضاً 5-1 أمام ضيفه إشبيلية الاسباني.



وبهذا الفوز رفع النادي الروسي رصيده الى 5 نقاط بالمركز الثاني بفارق الأهداف خلف ليفربول المتصدر.