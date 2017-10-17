مانشستر سيتي ينجو من فخ نابولي بثنائية ويحافظ على الصدارة بدوري الابطال اخبار الرياضة شارك

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في حسم معركته أمام نابولي الإيطالي بهدفين لهدف الثلاثاء على ملعب "الاتحاد" ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم مان سيتي في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول عن طريق رحيم سترلينج، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 13 عن طريق البرازيلي جابرييل خيسوس.



في المقابل أحرز، أمادو دياوارا هدف نابولي الوحيد عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 73 من الشوط الثاني.



وبهذا الانتصار أصبح رصيد مانشستر سيتي 9 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما توقف رصيد فقراء الجنوب الإيطالي عند 3 نقاط في المركز الثالث.



وفرض السيتي سيطرته على مجريات الشوط الأول واستحوذ على الكرة وتمكن مع تسجيل هدفين في أول 13 دقيقة، مستغلًا ارتباك دفاع ووسط ملعب نابولي.



واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح نابولي في الدقيقة 38 من الشوط الأول، ولكن البلجيكي الدولي درايس ميرتينز أهدرها لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإنجليزي بثنائية. سيريانيوز 2017-10-17 18:57:10 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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