عاد توتنهام الإنكليزي بتعادل ثمين من معقل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب على ملعب سانتياغو برنابيو، بخروجه بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع بينهما الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

جاء هدفي اللقاء بأقدام لاعبي ريال مدريد، حيث سجل رافائيل فاران بالخطأ في مرماه بالدقيقة 28، وأدرك كريستيانو رونالدو التعادل في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.



ووسط تفوق نسبي للملكي لعب إريكسن ركلة ركنية قابلها هاري كين برأسية قوية لينقذها كيلور نافاس بصعوبة بالغة، بعدها انطلق سيرجي أورييه بالكرة من الجهة اليمنى ولعبها عرضية، ليضعها فاران في الشباك بالخطأ في مرماه.



تراجع توتنهام بعد تقدمه بهذا الهدف، وضغط ريال مدريد بكل خطوطه بحثًا عن ثغرة في دفاع توتنهام، حتى توغل كروس بالكرة وحصل على ركلة جزاء نتيجة عرقلة من أورييه، ليسددها رونالدو بنجاح على يسار هوجو لوريس مسجلاً التعادل في وقت ثمين.



رفع الفريقان رصيدهما إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، خلفهما بوروسيا دورتموند الألماني وأبويل نيقوسيا القبرصي بنقطة يتيمة.



وضمن نفس المجموعة حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة مباراة أبويل نيقوسيا وضيفه بوروسيا دورتموند.