عاد بشكتاش التركي بفوز ثمين 2-1 من ملعب مضيفه موناكو الفرنسي كما حقق لايبزيغ الالماني فوزا مثيرا وسط جمهور ريد بول أرينا على ضيفه بورتو البرتغالي 3-2 الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعبه نجح موناكو في افتتاح التسجيل عبر هدافه الكولومبي رادوميل فالكاو في الدقيقة 30، إلا ان النادي التركي رد بهدفين عبر جينك توسن في الدقيقة 34 و56.



وبهذا الفوز حقق بشكتاش فوزه الثالث على التوالي وصعد الى الصدارة برصيد 9 نقاط، وتجمد رصيد موناكو عند نقطة واحدة بالمركز الاخير.



وضمن نفس المجموعة، حقق لايبزيج الألماني فوزه الاول في البطولة الاغلى في القارة العجوز بفوزه على ضيفه بورتو البرتغالي 3-2.



وافتتح الألماني فيل أوربان بالتسجيل مبكرا (8) بعد كرة عالية من خارج منطقة الجزاء إلى العمق يفشل الحارس البرتغالي جوزيه سا في الإمساك بها ويسقط أرضا لتجد الكرة أوربان الذي يودعها في سقف المرمى الخالي.



لكن من أول هجمة حقيقية لبورتو، وبعد فاصل من التمريرات الرأسية في منطقة جزاء لايبزيج، تصل الكرة إلى الكاميروني فنسنت أبو بكر الذي يضع الكرة بيسراه في الزاوية الضيقة على يمين الحارس المجري بيتر جولاسي (18).



ويأتي رد أصحاب الأرض بعد 20 دقيقة كاملة، وتحديدا في (38)، حينما مرر النمساوي مارسل زابيتسر كرة سحرية ضربت دفاع بورتو وجعلت زميله السويدي إميل فورسبرج في وضعية انفراد بالحارس سا، ويسددها فورسبرج بأريحية دون أدنى مضايقة من الدفاع على يسار سا.



وأكد لايبزيج أفضليته بهدف ثالث سريع (41) بعد خطأ دفاعي من بورتو جعل الكرة تطول وراء الخط الخلفي لينقض عليها الفرنسي جان كيفن أوجستين ويسبق الدفاع البرتغالي ليدرك الكرة ويلعبها من لمسة واحدة على يسار سا الذي كان خارج مرماه.



وينجح بورتو في تقليص الفارق بهدف ثان (44) من ركنية تصل إلى الإسباني إيفان ماركانو الذي يخطف الكرة برأسه سريعة وقوية تسكن شباك لايبزيج على يمين جولاسي.



حصد لايبزيج أول ثلاث نقاط له، حيث خسر وتعادل في مباراتيه السابقتين، ليصبح لديه أربع نقاط يحل بها في وصافة المجموعة، متقدما بفارق نقطة واحدة على بورتو الذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.