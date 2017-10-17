يعتزم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية "اللواء محمد باقري" زيارة سوريا يلتقي خلالها عدد من المسؤولين على رأسهم الرئيس بشار الأسد, دون تحديد موعد دقيق للزيارة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، إن "اللواء محمد باقري سيقوم قريبا بزيارة الى سوريا يلتقي خلالها الرئيس الاسد ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري".

وأضافت الوكالة ان "من أهداف زيارة باقري تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين وإجراء المشاورات وتشاطر الرأي و مواصلة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأيضا سبل تحقيق الاستقرار وإحلال الأمن في المنطقة".

وكان الاسد التقى اوائل الجاري رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، حيث تطرق اللقاء إلى تطورات الملف السوري.

وتعتبر إيران من أكثر الدول دعماً للنظام حيث تدعم مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري في الحرب المستمرة منذ ستة أعوام.

يشار الى ان ايران هي احد الدول الضامنة الثلاث (بالاضافة الى روسيا وتركيا) في اتفاقيات خفض التصعيد في سورية التي تم التوصل اليها في مفاوضات استانا.

سيريانيوز