أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة الدولية على استعداد لإيصال المساعدات الإنسانية لمدينة الرقة بعد انتهاء عملية تحريرها، وفرض الأمن هناك.

ونقلت مصادر اعلامية عن دوجاريك قوله ان "الأمم المتحدة على علم بسيطرة قوات سوريا الديموقراطية على مدينة الرقة بشكل كامل"، موضحا أن "المنظمة مستعدة لتقديم المساعدات الضرورية، وذلك بعد الحصول على إمكانية الوصول إلى المدينة، وتحقيق الظروف الآمنة هناك".

واضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن "وضع السكان والنازحين في محافظة الرقة "لا يزال معقدا".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق أنها هزمت تنظيم "داعش" الإرهابي في معقله السابق الرقة اليوم، ورفعت رايتها داخل ملعب الرقة آخر موقع للتنظيم في المدينة بعد معركة دامت 4 أشهر.

وقالت روجدا فلات القائدة في حملة الرقة بقوات سوريا الديمقراطية إن القتال انتهى، ولكن التحالف الدولي يطهر الملعب من الألغام وأي متشددين ما زالوا مختبئين.

من جهته، أفاد الجيش الأمريكي بأنه يمكنه تأكيد استعادة نحو 90% من مدينة الرقة السورية من مسلحي "داعش"، حتى مع إعلان قوات سوريا الديموقراطية النصر النهائي.

وشنت قوات "قسد", في الايام الاخيرة حملتها الاخيرة ضد ماتبقى من تنظيم "داعش" في مدينة الرقة, في عملية جاءت بعد خروج عشرات المقاتلين في صفوف "داعش" من المدينة الى دير الزور, بموجب اتفاق مع قوات "قسد".