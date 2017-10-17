قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الثلاثاء, أن استفتاء إقليم كردستان انتهى، وأصبح من الماضي.

ودعا العبادي في كلمة له، خلال مؤتمر صحفي، للحوار مع إقليم "كردستان"، ولكن تحت سقف الدستور العراقي.

وقال رئيس الوزراء العراقي أن استفتاء استقلال إقليم كردستان الذي أجري الشهر الماضي في شمال العراق "انتهى وأصبح من الماضي", محذرا من " القيام بأعمال تخريبية في كركوك والمناطق المتنازع عليها".

تصريحات العبادي جاءت بعد يوم على انتزاع القوات المركزية السيطرة على كركوك من قوات البيشمركة الكردية.

وأضاف ان "الاستفتاء الآن انتهى وأصبح من الماضي وندعو للحوار تحت سقف الدستور"، مؤكدا التزامه بما أعلنه سابقا "وهو بسط السلطة الاتحادية في كل أنحاء العراق".

وأجرت سلطات كردستان العراق، مؤخرا, الاستفتاء على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية، حيث بلغت نسبة التصويت في الاستفتاء 92 % , وسط معارضة الحكومة المركزية ببغداد و العديد من الدول أبرزها إيران وتركيا واميركا, والذي وصفته بأنه "غير شرعي".

ويهدف الاستفتاء غير الملزم إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار.

واتخذت الحكومة المركزية في بغداد مجموعة خطوات لعزل إقليم كردستان شبه المستقل منذ أن صوت بأغلبية ساحقة على الاستقلال في استفتاء يوم 25 أيلول الماضي, شملت حظر الرحلات الدولية المتجهة إلى هناك.

وأشار العبادي إلى قرب إعلان التحرير الكامل للأراضي العراقية "والسيطرة على الحدود مع سوريا".

وحققت القوات العراقية تقدما على تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة , حيث نجحت في طرده من مدينة الموصل وتلعفر ومحافظة نينوى., وقضاء الحويجة غرب كركوك, ولم يعد في قبضة التنظيم سوى منطقة القائم، الحدودية مع سوريا، والواقعة غرب محافظة الأنبار، ومناطق متفرقة في محافظة ديالى.

سيريانيوز