أعلن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش", يوم الثلاثاء, أن ممثلين عن التحالف وروسيا عقدوا لقاء ثانيا بشأن تجنب حوادث بين الجانبين في سوريا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي رايان ديلون قوله "أعلم بأن ذلك كان لقاء ثانيا عقد على المستوى ذاته خارج أراضي العراق وسوريا, وجرى قبل أسبوع تقريبا"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.



وكشف مسؤولون عسكريون أمريكيون في ابلول الماضي إن جنرالات من روسيا والولايات المتحدة اجتمعوا وجها لوجه في مسعى لتجنب الاشتباكات العرضية أثناء قتالهم لـ تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا.



وجاء الاجتماع الاول عقب اتفاق بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الامريكي ريكس تيلرسون على تجنب وقوع نزاعات أثناء العمليات العسكرية في سوريا.



كما جاء بعد اتهام البنتاغون بقصف المقاتلات الروسية قوات "سوريا الديمقراطية, المدعومة امريكيا, في دير الزور, والتي تواجه عمليات عسكرية شرسة, في حين نفت موسكو ذلك, مبينة انها ابلغت الامريكان مسبقا بعملياتها العسكرية في المنطقة.



وتقود واشنطن تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، تشن هجمات جوية ضد مواقع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014, فيما تدخل الطيران الروسي في سورية الى جانب النظام بدءا من 30 ايلول عام 2015.

سيريانيوز