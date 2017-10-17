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تفجير يستهدف حافلة للشرطة في مدينة مرسين التركية
أخبار العالم

قال مصدر خاص لسيريانيوز ان تفجيرا استهدف حافلة للشرطة في مدينة مرسين التركية اسفر عن سقوط ضحايا.


وذكرت وسائل إعلام تركية أن التفجير أسفر عن وقوع 12 جريحا، ولا توجد أنباء عن قتلى حتى الآن, لافتة الى ان التفجير تم عن طريق عبوة ناسفة وضعت في حاوية للقمامة.

يشار الى ان تفجيرا وقع قرب مركز للشرطة لصيانة المدرعات في ديار بكر في نيسان الماضي اسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص, قالت مصادر رسمية تركية انه عمل ارهابي.

 

سيريانيوز
2017-10-17 13:28:07
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