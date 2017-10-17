سقط نحو 200 شخص بين قتيل وجريح، يوم الثلاثاء، إثر هجوم تبنته حركة "طالبان" استهدف مركزاً لتدريب الشرطة شرق أفغانستان.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) عن السلطات الأفغانية قولها ان "33 قتيلاً على الأقل سقطوا وأصيب نحو 160 آخرين في هجوم شنه انتحاريون ومسلحون من طالبان".

وبحسب وزير الداخلية الأفغاني فقد قتل بالهجوم قائد الشرطة في المنطقة.

وأوضح متحدث لـ(بي بي سي) إن "انتحارياً يقود سيارة مليئة بالمتفجرات هاجم بداية مركز تدريب الشرطة، مسفحاً المجال فيما بعد لعدد من المهاجمين المسلحين لتنفيذ هجومهم".

ومن المتوقع ان يرتفع عدد الضحايا ومن بينهم امرأة وطلاب ورجال شرطة، في وقت أوضحت فيه السلطات الأفغانية، أن الشرطة تمكنت من قتل نحو 6 مهاجمين، خلال اشتباكات دارت لساعات.

وأعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع بعد ايام من قيام الشرطة في العاصمة كابول بالقبض على شاحنة مفخخة متفادية هجوم وشيك .

وكانت الشاحنة تحمل 3 طن من المتفجرات وقنبلتين، كانت مخبئة تحت صناديق من البندورة.

وتشهد أفغانستان بين الحينة والأخرى هجمات انتحارية وتفجيرات، يتبناها عادة تنظيم "داعش"، الذي يتواجد في البلاد منذ عام 2015، أو حركة "طالبان".

سيريانيوز