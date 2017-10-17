كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، يوم الاثنين, ان عدد المهاجرين في العالم وصل إلى 244 مليون شخص.

ونقلت وسائل اعلام عن المدير العام للمنظمة خوسيه غرازيانو دا سيلفا قوله، خلال فعالية “يوم العالمي للأغذية”، في العاصمة الإيطالية روما, ان "المزيد من الأشخاص يوميًا مجبرون على مغادرة منازلهم وأرضهم لعدم وجود خيار آخر لديهم سواه".

ووصل عدد المهاجرين في العالم إلى 244 مليون, مايعني زيادة بنسبة 40 بالمائة منذ عام 2000, بحسب المسؤول في المنظمة, حيث ارجع أسباب زيادة الهجرة الى "الجوع والعنف والخوف".

ولفت إلى أن عدد النازحين بالعالم وصل إلى 740 مليون شخص، “وعدد الذين يعانون الجوع بلغ 815 مليون شخص”.

وكانت بيانات جديدة عرضتها الأمم المتحدة اظهرت في عام 2016 أن عدد المهاجرين الدوليين في أنحاء العالم وصل إلى 244 مليون شخص في العام 2015 الماضي، بزيادة 41% عن عام 2000.

والدول الأكثر تصديرا للمهاجرين هي الهند والمكسيك وروسيا والصين وبنغلادش، في حين أن الدول الأكثر استيرادا للمهاجرين هي الولايات المتحدة والسعودية وألمانيا وروسيا والإمارات.