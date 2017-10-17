أكد سيناتور روسي، يوم الثلاثاء، إن بلاده لن تقلص حجم قواتها في سوريا بعد انهاء عمليتها العسكرية ضد الإرهاب.

ونقلت وسائل إعلام عن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي فرانز كلينتسيفيتش قوله انا " سننجز كل ما له علاقة بسوريا وبالإرهاب قبل نهاية العام الحالي".

وكان وزير الدفاع الروسي قال يوم الاثنين، من تل أبيب، ان العملية العسكرية الروسية ضد المسلحين شارفت على نهايتها في سوريا.

ولفت السيناتور الروسي الى ان بلاده لن تسحب قواتها من سوريا، بقوله "هناك 34 جهازا طائرا ولا توجد ضرورة لسحبها من قاعدتنا".

وتتخذ القوات الروسية من قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية مقراً لها، حيث كانت بدأت نهاية أيلول 2015 عمليات عسكرية في سوريا، دعماً للجيش النظامي ضد مجموعات ارهابية.

سيريانيوز