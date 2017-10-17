واصل سعر الذهب، يوم الثلاثاء، هبوطه وذلك بمقدار 200 ليرة عن آخر سعر له, حيث بلغ سعر غرام الـ21 قيراط 17700 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات في دمشق سعر غرام الـ 21 , 17700 ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ15173 ليرة.

ويعود انخفاض السعر محلياً نظرا لانخفاض سعر الاونصه عالميآ حيث وصل الى1290$

وكان سعر غرام الذهب عيار 21 وصل امس الاثنين الى 17900 ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ15343 ليرة.