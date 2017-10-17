أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, يوم الثلاثاء, لقاءات مع الجانب الاسرائيلي, في القدس, حول الملف السوري والتواجد الايراني العسكري في سوريا.

وذكرت وسائل اعلام روسية ان لقاء شويغو والجانب الاسرائيلي تركز على "المحاولة الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا."

وكان نتنياهو ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، اجتمعا، في القدس، مع وزير الدفاع الروسي، وناقشا معه محاولة إيران ترسيخ تواجدها العسكري في سورية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي لشويغو انه " لن يسمح بظهور قواعد عسكرية إيرانية في سوريا".

وتعارض اسرائيل الوجود الايراني في سوريا, باعتبار ذلك يشكل خطر عليها, بحسب وصفها, متهمة اياها ببناء مواقع لإنتاج صواريخ موجهة بدقة في سوريا بهدف استخدامها ضد إسرائيل, الامر الذي نفته طهران.

وجرى خلال اللقاء أيضا بحث الاتفاق النووي مع إيران, حيث قال نتنياهو إنه "إذا لم يتم تعديل الصفقة فستمتلك إيران ترسانة من الأسلحة النووية خلال 8-10 سنوات".

وسبق أن حذر نتنياهو من ان التساهل مع إيران بسبب برنامجها النووي قد يفضي إلى حرب, واصفاً الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الـ6 العظمى في 2015 بانه "سيئ" مشددا على أهمية "تعديل الأمر أو إلغائه".

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ ايام عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي, معتبرا أن الاتفاق "أحد أسوأ" الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة ومؤكدا أن طهران لا تحترم روحه, كما هدد بفرض عقوبات على النظام الإيراني و "الحرس الثوري", واتخاذ إستراتيجية جديدة للتعامل مع طهران.

في حين توعدت إيران بالانتقام من أي عمل يستهدف قواتها المسلحة , واكدت ان الغاء الاتفاق النووي أمر غير ممكن, واتهمت الولايات المتحدة بانتهاك روح الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين طهران والقوى العالمية الست في عام 2015.

ووصل شويغو مساء أمس، الإثنين، الى اسرائيل, في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير دفاع روسي منذ سنوات كثيرة.

والتقى شويغو امس بعد وصوله الى اسرائيل نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب, واشار وزير الدفاع الروسي خلال الاجتماع الى ان العملية العسكرية الروسية ضد المسلحين شارفت على نهايتها في سوريا.

وتعزو إسرائيل لهذه الزيارة أهمية كبيرة، وخاصة بسبب الدور الرووسي في القتال الدائر بسوريا، حيث أن التنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا خلال القتال منع حصول تصادم بين قوات الجيش الإسرائيلي وبين القوات الروسية.