سيطرت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), يوم الثلاثاء, بشكل كامل على مدينة الرقة, بعد معارك مع ما تبقى من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقالت قوات "قسد" في بيان لها, انه ب"عد انتزاع المشفى الوطني في الرقة تم إنزال آخر أعلام عناصر داعش والذي كان مرفوعا فوق برج البريد وسط المدينة".

من جهتها, ذكرت وسائل اعلام كردية ان قوات "قسد" نظفت مدينة الرقة , بعدما تمكنت من قتل المرتزقة الأجانب الذين بقوا في مدينة الرقة ".

واشارت المصادر الى ان " المقاتلين التابعين لقسد بدأوا بتنظيف المنطقة من الألغام ومخلفات المرتزقة".

بدوره, نقلت وكالة (رويرز) نقلا عن شاهد عيان انه احتفال مقاتلو "قسد" في الشوارع و مرددين هتافات من مركباتهم ورافعين رايتهم داخل استاد الرقة.

وشنت قوات "قسد", في الايام الاخيرة حملتها الاخيرة ضد ماتبقى من تنظيم "داعش" في مدينة الرقة, في عملية جاءت بعد خروج عشرات المقاتلين في صفوف "داعش" من المدينة الى دير الزور, بموجب اتفاق مع قوات "قسد".

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف من جهة اخرى.

وانحسر وجود التنظيم، في قطاع من الأراضي في وادي الفرات جنوبي دير الزور في سوريا ومناطق صحراوية على جانبي الحدود السورية العراقية.