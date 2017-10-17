توقع وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف، يوم الثلاثاء، أن يتم تحديد موعد دقيق لعقد جولة سابعة من محادثات استانا بشأن سوريا في أقرب وقت.

وتابع عبد الرحمنوف خلال تصريحات صحفية في العاصمة الكازاخستانية ان "الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) تواصل مشاوراتها الحثيثة، بشأن جدول الأعمال والموعد الدقيق للجولة القادمة من عملية أستانا, ووعدت بتأكيد المواعيد المحددة للجولة، المتوقعة في نهاية الشهر الحالي".

وكان عبد الرحمنوف تحدث في السادس من الشهر الجاري عن أبرز القضايا المطروحة على أجندة أستانا 7، والتي تتصدرها مدى فعالية عمل مناطق تخفيف التوتر الـ4 المقامة في سوريا، إضافة إلى إزالة الألغام.

وعقدت 6 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها منتصف الشهر الجاري, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا من بينها ادلب لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد.

ومن المقرر, عقد الجولة السابعة من مفاوضات استانا حول سوريا في نهاية شهر تشرين الأول الجاري.

سيريانيوز