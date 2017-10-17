أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يوم الثلاثاء، تسعيرة جديدة للفول المسلوق والمسبحة وسندويش الفلافل.

وحدد القرار الصادر عن الوزارة بهذا الخصوص سعر مبيع كيلو غرام المسبحة بنسبة 20% طحينية بـ 550 ليرة سورية، وسعر الكيلو غرام الواحد من الفول المسلوق بـ300 ليرة.

كما حدد القرار سعر مبيع سندويشة الفلافل خبز سياحي كبير بـ 150 ليرة، وسندويشة الفلافل صمون بـ 175 ليرة، وسعر مبيع قرص الفلافل بـ 10 ليرات.

وتعد الأسعار الجديدة الصادرة عن الوزارة، مشابهة لحد كبير إلى الأسعار المعتمدة من قبل محافظة دمشق لهذه المواد والتي حددتها عر نشرة أصدرتها شباط الماضي، تضمنت سعر كيلو المسبحة بـ550 ليرة فلافل بصمون بـ200 ليرة وفلافل بخبز بـ150 ليرة ـ قرص الفلافل بـ10 ليرات .

ونقلت وكالة (سانا) عن وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي قوله ان "التخفيضات الأخيرة على أسعار بعض السلع والمواد الاستهلاكية كانت نتيجة تجارب ميدانية قامت بها اللجنة المكلفة بدراسة واقع وتكاليف أسعار المواد والسلع بالأسواق بدقة مع إضافة هامش ربح للباعة وبمشاركة ممثلين من أعضاء الجمعيات الحرفية ذات العلاقة."

وتعهد الغربي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق البائعين المخالفين غير الملتزمين بالأسعار الجديدة التي حددتها الوزارة وذلك وفق قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تهاون مع كل بائع يحاول الغش أو الخداع أو عدم الالتزام بقرارات الوزارة.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي، أصدر في الـ8 من الشهر الحالي، عدة قرارات تتضمن تخفيض أسعار كل من السكر والمتة والزيت والمعجنات, متوعداً باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين للقرارات.

ويأتي إصدار قرارات تخفيض الأسعار، في اطار توجيه الوزارة لللجان المختصة بتحديد الأسعار, العمل على إيجاد الآليات الصحيحة التي تضمن تخفيض سعر المواد على ضوء التكاليف الفعلية و الميدانية واستقرار سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية و انعكاس ذلك على الأسواق المحلية مع لحظ انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية .‏‏

وتشهد سوريا ظروف معيشية سيئة و غلاء بالأسعار لمختلف السلع والمنتجات جراء اندلاع الصراع المسلح والعقوبات الاقتصادية و الانخفاض الكبير لقيمة الليرة أما الدولار و العملات الأجنبية الأخرى بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذهب.

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