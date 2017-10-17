أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون), يوم الاثنين, أن الأحداث التي جرت في محافظة كركوك بشمال العراق لم يؤثر على عملياتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" ( داعش) في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم البنتاغون قوله إن "النزاع بين بغداد و أربيل لا يؤثر على قدرة الولايات المتحدة في محاربة "داعش" في سوريا".

ودخل الجيش العراقي, يوم الاثنين, مبنى محافظة كركوك, وذلك عقب استعادة السيطرة على منشات حيوية ونفطية في المدينة, من قبضة القوات الكردية "البيشمركة", وسط أنباء عن فرار آلاف المدنيين.

وشدد المتحدث على أن المهمة الرئيسية لواشنطن وبغداد وأي طرف عراقي هي "مقاتلة "داعش" وأي خطوة معاكسة ستكون نتائجها سلبية".

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف من جهة اخرى.

ويساند التحالف الدولي قوات "سوريا الديمقراطية" في حملتها الأخيرة ضد ماتبقى من عناصر "داعش" في مدينة الرقة, حيث باتت القوات تسيطر على نحو 90 % من المدينة ، فيما تدور المعارك في المساحة المتبقية التي تتضمن أحياء في وسط وشمال المدينة.

وانحسر وجود التنظيم، في قطاع من الأراضي في وادي الفرات جنوبي دير الزور في سوريا ومناطق صحراوية على جانبي الحدود السورية العراقية.