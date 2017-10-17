أعلن الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الثلاثاء, انه سيزور موسكو غداً الاربعاء, لبحث موضوع استئناف العملية التفاوضية السورية.

وأوضح دي ميستورا, في تصريح لوكالة (سبونتيك), انه سيلتقي غدا في العاصمة الروسية موسكو بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو.

وبين دي ميستورا أن اللقاءات ستتناول موضوع "استئناف العملية التفاوضية في جنيف وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254".

من جانبه، أعلن مصدر في الخارجية الروسية، أن المفاوضات السورية في جنيف قد تبدأ في تشرين الثاني المقبل.

وتجري مساعي دولية لتسوية الازمة السورية, عبر إقامة مفاوضات سورية مباشرة , بالإضافة لتوحيد المعارضة السورية بوفد واحد خلال لقاء جنيف

وعقدت 7 جولات من محادثات جنيف, رعاها الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا, لكنها لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه.

و تمت خلال الجولات مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب,في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع.

ويأتي الاجتماع المنتظر بعد توصل الدول الضامنة (روسيا – ايران – تركيا) خلال لقاء استانا منتصف الشهر الماضي إلى اتفاق حول اقامة مناطق خفض التوتر بسوريا.