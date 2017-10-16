هدد رئيس وزراء الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, يوم الاثنين, باستهداف كل من يحاول مهاجمة "إسرائيل" أو تهديد أمنها, وذلك في اول تصريح له, عقب استهداف الطيران الإسرائيلي بطارية للدفاعات الجوية السورية قرب دمشق.

ونقلت وسائل اعلام عن نيتنياهو قوله في تصريح له, إن "سلاح الجو الإسرائيلي عمل بدقة وبسرعة ودمر ما كان يجب تدميره".

وأضاف "كل من يحاول المساس بنا سنمس به، اليوم حاولوا استهداف طائراتنا ونحن لن نقبل بذلك".

وكانت القيادة العامة للجيش النظامي اعلنت, يوم الاثنين, أن الدفاعات الجوية تمكنت من اصابة طائرة اسرائيلية اخترقت الاجواء السورية في منطقة بعلبك وأرغمتها على الفرار, وهو الأمر الذي نفاه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق, مؤكدا أن الطائرات التي كانت تنفذ "طلعة روتينية" لم تصب, وعادت بسلام.

وأغارت مقاتلات إسرائيلية على بطارية للدفاعات الجوية التابعة للجيش النظامي في موقع رمضان الواقع 50 كم شرق دمشق، بعد إطلاقها صاروخ أرض-جو من طراز sa-5 على طائرة سلاح الجو كانت في مهمة تصوير اعتيادية في الأجواء اللبنانية صباح اليوم .

وبحسب الجيش الإسرائيلي , فان الطائرات الإسرائيلية لم تصب بأي أذى وعادت جميعها إلى قواعدها سالمة.

واستهدفت مقاتلات إسرائيلية في, أيلول الماضي، موقعين عسكريين للجيش النظامي، أولهما في السابع من الشهر، تم أثرها استهداف مركز للدراسات والبحوث العلمية قرب مصياف في حماة، ما أدى لمقتل جنديين من الجيش النظامي، والغارة الثانية كانت في ال21 من الشهر ذاته قرب مطار دمشق الدولي.

يشار الى ان إسرائيل قصفت منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، مرات عديدة أهدافاً سورية أو أخرى لـ"حزب الله" في سوريا.