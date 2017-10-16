أجرى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف, يوم الاثنين, مباحثات مع ممثلين عن المعارضة السورية, حول الملف السوري.

وأوضحت الخارجية الروسية, في بيان, نشرته وكالة (نوفوستي), ان بوغدانوف و ممثلين عن المعارضة السورية برئاسة لؤي حسين، قائد تيار "بناء الدولة"ركزوا على "ضرورة تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا".

وجدد الجانب الروسي الموقف المبدئي الثابت المؤيد "لتحديد مستقبل سوريا من قبل السوريين أنفسهم من خلال حوار شامل بين السوريين، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254", بحسب البيان.

ويأتي الاجتماع بعد 4 ايام على لقاء جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف برئيس تيار "الغد السوري" المعارض أحمد الجربا, في موسكو.

كما استضافت موسكو في وقت سابق من الشهر الجاري وفد من "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية, حيث تم بحث محاربة الإرهاب والتسوية السورية.

وأجرت موسكو , خلال فترة الازمة السورية, عدة لقاءات واجتماعات مع ممثلي المعارضة السورية، بينهم ممثلو مجموعات موسكو والقاهرة وأستانا للمعارضة، وكذلك مجموعة "حميميم" وأكراد سوريا.

وتجري مساعي دولية لتسوية الازمة السورية, عبر إقامة مفاوضات سورية مباشرة , بالإضافة لتوحيد المعارضة السورية بوفد واحد خلال لقاء جنيف, وذلك بعد التوصل خلال لقاء استانا منتصف الشهر الماضي الى اتفاق حول اقامة مناطق خفض التوتر بسوريا.