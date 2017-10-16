أعلن المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا, يوم الاثنين أن حزب الرئيس نيكولاس مادورو فاز بـ17 ولاية من أصل 23 في الاقتراع الذي جرى الأحد، فيما رفضت المعارضة النتائج منددة بوقوع عمليات تزوير.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) أن معسكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور فاز بـ17 ولاية من أصل 23، على الرغم من أن استطلاعات الرأي توقعت فوز المعارضة في هذه الانتخابات التي جرت الأحد.

وقال الرئيس مادورو إثر صدور النتائج أنه تم تحقيق "انتصار واضح", حيث حصلت المعارضة على 5" ولايات".

وشدد مادور بقوله على أن حزبه قد يفرض نفسه أيضا في الولاية الأخيرة التي لم تحسم فيها النتيجة بعد.

لكن خصوم الرئيس الفنزويلي نددوا بحصول عمليات تزوير محتملة, ودعا تحالف المعارضة "طاولة الوحدة الديمقراطية" السبت مادورو إلى طرد "مستشارين من نيكاراغوا" على الفور، مؤكدا أنه تم استقدامهم إلى فنزويلا لتزوير الانتخابات.

وقال التحالف ان هؤلاء المستشارين "متخصصون في إجراء تعديلات مفاجئة على مراكز الاقتراع، وهي تقنية تعتمدها حكومة نيكاراغوا لإرباك ناخبي المعارضة".

ويشار إلى أن هذه الانتخابات تعتبر بمثابة اختبار لمادورو وللمعارضة على حد سواء، وتأتي بعد مظاهرات دامية استمرت عدة أشهر دون أن تؤدي إلى اسقاطه، وأودت بحياة 125 شخصا.

سيريانيوز