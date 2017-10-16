اجتاح إعصار "أوفيليا", يوم الاثنين, مناطق شمال ايرلندا, ما أسفر عن سقوط قتلى وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل, وذلك في أعنف وأقوى إعصار مر على المنطقة.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة الأيرلندية، نشرته وكالة انباء (الاناضول), أن "رجلًا وامرأة لقيا مصرعهما داخل سيارتيهما بمنطقتين مختلفتين بالبلاد سقطت فوقهما شجرة جراء قوة الإعصار".

وأضاف أن "رجلًا آخر لقي مصرعه أثناء محاولته نشر شجرة بمنشار كهربائي سقطت فوق سيارته جراء الإعصار".

من جهتها, أفادت قناة "ار تي ايه" الأيرلندية بأن "شجرة سقطت على سيارة امرأة التي كانت تستقلها بمفردها، مما أدى إلى مصرعها".

من جانبها, دعت الحكومة الأيرلندية جيش البلاد إلى التأهب لمساعدة الشعب.

و حذرت هيئة الأرصاد الجوية التابعة للمملكة المتحدة، المواطنين في شمال أيرلندا وويلز وشمالي وغربي بريطانيا وجنوب غرب اسكتلندا، وطلبت منهم الاستعداد لرياح قوية طوال هذه الليلة (الإثنين- الثلاثاء).

ودعت الهيئة المواطنين إلى "التزام منازلهم وعدم الخروج إلا عند الضرورة".

وأسفر الإعصار عن انقطاع التيار الكهربائي عن 120 ألف منزل في أيرلندا، و4 آلاف في ويلز، فيما أعلنت السلطات في كلا المنطقتين إغلاق المدارس حتى شعار آخر.

كما ألغيت مئات الرحلات الجوية في مطارات دبلن وبلفاست ومانشتستر وإدنبره جراء سوء الأحوال الجوية.

وبحسب خبراء في مجال الأرضاد الجوية, فإن إعصار أوفيليا، الذي يضرب الجزير يعد بين أقوى الأعاصير التي ضربت المنطقة.

واعتبر الخبراء أن "أوفيليا" يعد أهم إعصار يشهده شرق المحيط الأطلنطي والأول منذ عام 1939 الذي يتقدم إلى هذا الحد شمالًا.

ومن المتوقع أن يخفف إعصار أوفيليا من قوته مساء الغد، بعد أن وصلت اليوم إلى 176 كم في الساعة.