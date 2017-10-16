سقط ضحايا, مساء يوم الاثنين, في هجوم بالسكين بالقرب من محطة مترو في العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت عدد من وسائل الإعلام البريطانية نقلاًعن مصادر أمنية قولها إن عملية الطعن بالقرب محطة مترو "بارسونز جرين" بالعاصمة لندن ادت لسقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وأشارت صحيفة "إندبندنت" البريطانية الى ان المصابين قد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج, مبينة ان حالتهم غير معروفة حتى الان

و أشارت إلى أن" قوات الأمن البريطانية أغلقت المنطقة إثر الهجوم، مؤكدة أن "السلطات تتعامل مع الهجوم على أنه حادث عادي وليس هجوما إرهابيا".

و شهدت بريطانيا مؤخرا عدة حوادث مختلفة من دهس و إطلاق نار و طعن بآلات حادة وهجمات بالاسيد، ادت الى سقوط قتلى وجرحى.

يشار إلى أن بريطانيا، رفعت في 29 أب 2014 حالة التأهب في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى، بسبب هجمات محتملة يجري التخطيط لها في سوريا والعراق.