ارتفعت, يوم الاثنين, حصيلة ضحايا التفجيرين الانتحاريين اللذّين استهدفا العاصمة الصومالية مقديشو، إلى 300 قتيلٍ، و300 جريحٍ.

ونقلت وكالة (أسوشيتيد برس) عن مدير خدمة الإسعاف عبد القادر عبد الرحمن، قوله ان "عددًا من الأشخاص توفوا متأثرين بجراحهم خلال الساعات القليلة الماضية".

وأوضح أن "حصيلة ضحايا التفجير الجديدة، والمرشحة للارتفاع خلال الساعات المقبلة، وصلت إلى 300 قتيل و300 جريح".

وكان وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن عمر عثمان، أعلن يوم الأحد, عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف العاصمة مقديشو، السبت، إلى 276 قتيلًا وقرابة 300 مصاب.

وتعد هذه أول حصيلة رسمية تصدرها السلطات الصومالية منذ وقوع الهجوم.

ووقع منذ يومين انفجارين في العاصمة الصومالية مقديشو, في اعنف واسوأ هجوم, الذي اسفر عن مئات القتلى والجرحى.

و لم تعلن حتى الآن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع اتهام الحكومة تشير إلى حركة "الشباب"، التي غالبًا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.

وشهدت الصومال العديد من الهجمات والتفجيرات منذ انتخاب الرئيس فرماجو، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في شباط الماضي.

سيريانيوز