أغلقت الحكومة التركية, يوم الاثنين, مجالها الجوي أمام إقليم كردستان , رداً على الاستفتاء على الانفصال في اقليم كردستان العراق الذي جرى مؤخراً.

ونقلت وكالات انباء عن نائب رئيس الوزراء، بكر بوزداغ، قوله في مؤتمر صحفي، إن "تركيا أغلقت المجال الجوي أمام طائرات إدارة إقليم كردستان", مشيرا الى ان ".العمل جار على تسليم المعبر الحدودي البري الرئيسي إلى الحكومة العراقية".

وكان مجلس الأمن القومي التركيقد أوصى في اجتماع الاثنين بإغلاق المجال الجوي أمام شمال العراق.

ويأتي ذلك مع مع تصاعد التوترات بين الحكومة العراقية والقوات الكردية في محافظة كركوك, حيث استطاع الجيش العراقي استعادة منشات حيوية ونفطية في المدينة.

واتخذت ايران خطوة مشابهة مؤخرا, حيث قررت, قبيل استفتاء الإقليم للانفصال عن العراق, إغلاق مجالها الجوي في وجه كردستان، غير أنها نفت إغلاق الحدود البرية.

وسبق أن هددت تركيا باتخاذ إجراءات وتدابير كإغلاق المعابر والتدخل عسكرياً في شمال العراق, في حال تعرضت مصالحها للخطر, جراء الاستفتاء على الانفصال في إقليم كردستان, والذي وصفته بأنه "غير شرعي".

وأجرت سلطات كردستان العراق، الاستفتاء على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية، حيث بلغت نسبة التصويت في الاستفتاء 92 % , متجاهلة تهديدات الحكومة المركزية ببغداد و العديد من الدول ابرزها تركيا وايران..

ويهدف الاستفتاء غير الملزم إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار.

من جهة اخرى, وافقت الحكومة التركية على تمديد حالة الطوارئ في تركيا "لثلاثة أشهر إضافية", بحسب ما اعلنه نائب رئيس الوزراء التركي.

و تم تمديد حالة الطوارئ في تركيا 4 مرات, بناء على قرار اتخذته الحكومة وصدق عليه البرلمان, .

وجاء فرض حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب العسكري في 15 تموز 2016.

سيريانيوز