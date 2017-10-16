السويسري قيدرر يقلص الفارق مع المتصدر نادال بالتصنيف العالمي للاعبين المحترفين اخبار الرياضة شارك

قلص السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانياً الفارق عن الإسباني رافايل نادال متصدر تصنيف اللاعبين المحترفين الصادر الاثنين.

وأحرزت الروسية المصنفة أولى عالميا سابقا، والمتوجة بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى "غراند سلام"، لقب الدورة الصينية الأحد على حساب البيلاروسية الشابة ارينا سابالينكا 7-5 و7-5 (10-8)، لتفوز بأول لقب لها منذ 2015، وأول لقب منذ عودتها الى الملاعب في نيسان الماضي بعد إيقافها من قبل الاتحاد الدولي للعبة.



وأحرزت شارابوفا بالتالي لقبها السادس والثلاثين في مسيرتها، واقتربت من دخول نادي اللاعبات الخمسين الأوليات عالميا.



وستحاول شارابوفا مواصلة تقدمها في التصنيف العالمي في الاسبوع الحالي خلال مشاركتها في كأس الكرملين بموسكو، والتي ستشارك فيها ببطاقة دعوة، كغالبية الدورات التي خاضتها منذ عودتها.



ولم يطرأ اي تغيير على مراكز الصدارة حيث بقيت الرومانية سيمونا هاليب في المركز الاول التي تبوأته الاسبوع الماضي، متقدمة على الاسبانية غاربيني موغوروتسا والتشيكية كارولينا بليسكوفا. سيريانيوز 2017-10-16 17:18:22 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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