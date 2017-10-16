اقتحمت قوات "الأسايش" التابعة لـ"لإدارة الذاتية" الكردية, يوم الأحد, مصارف, تابعة للنظام السوري, في محافظة الحسكة.

وأوضح مصدر خاص ان "الأسايش" اقتحمت مصرفي ( التسليف الشعبي و الصناعي) الكائنين وسط مدينة القامشلي - على شارع الحمام , تحت التهديد بالسلاح, ما حدا بالموظفين الى اخلاء المصارف, حاملين معهم ما وجد فيه من العملة النقدية"..a

وأضاف المصدر ان قوات " الاسايش" ذهبت أيضا لاقتحام المصرف "التجاري السوري" ، الا انها تراجعت عن ذلك, بعدما عمد شرطي الحراسة والموظفون الى إقفال الباب الرئيسي للمصرف، عندما علموا باقتحام المصرفين( التسليف الشعبي و الصناعي)".

وكانت انباء تواردت بان قوات "الاسايش" قامت قبل عدة أسابيع بطرد موظفي "المؤسسة العسكرية" التابعة للنظام السوري, في مدينة القامشلي، وقامت بمصادرة المحتويات الموجودة في المؤسسة والاستيلاء عليها, دون معرفة الأسباب.

وتشهد المنطقة توترات, بعدما طالبت قوات "الاسايش" النظام السوري بتسليم المراكز الأمنية في حي المساكن وشارع القضاة شمال المدينة, الأمر الذي رفضه النظام, حيث ارسل تعزيزات للحواجز المنتشرة في المنطقة, بحسب مصادر مطلعة في محافظة الحسكة .

وتتقاسم قوات النظام والقوات التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، مثل "وحدات الحماية" الكردية وقوات "الأسايش"، السيطرة على الحسكة التي شهدت معارك بين الجانبين, سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى .

وتسيطر "الإدارة الذاتية"، التي يشكل حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي أحد مكوناتها الأساسية، على مساحات واسعة شرق سوريا، تمتد من الحسكة شرقاً وحتى مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب غرباً، كما تسيطر على منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.