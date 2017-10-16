وصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني, يوم الاثنين, الأزمة السورية بأنها في "طريقها إلى النهاية", مطالبا النظام السوري بالبدء بترسيخ السلام, وإقامة العلاقات الدبلوماسية مع العالم.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن لاريجاني قوله, خلال لقائه نظيره السوري حمودة صباغ على هامش الاجتمام الـ137 لاتحاد البرلمانات الدولي في روسيا، إن سوريا ستشهد "أيام أفضل", و "الأوضاع المتأزمة يتم اجتيازها عبر المقاومة التي تبديها سوريا".

وأضاف ان "سوريا صمدت وكان لذلك ثمن، لكنها حصلت على رأس مال جيد، واليوم تطوي أزمة خمسة اعوام ومستقبل سوريا واعد".A

وجاء ذلك بالتزامن مع عمليات عسكرية خاضها الجيش النظامي, بدعم من الطيران الروسي, ضد فصائل معارضة و تنظيم "داعش" لاسيما في دير الزور وريف دمشق, تم من خلالها تحقيق تقدم واستعادة مساحات واسعة..

وتجري مساعي دولية لتسوية الازمة السورية, عبر إقامة مفاوضات سورية مباشرة , بالإضافة لتوحيد المعارضة السورية بوفد واحد خلال لقاء جنيف, وذلك بعد التوصل خلال لقاء استانا منتصف الشهر الماضي الى اتفاق حول اقامة مناطق خفض التوتر بسوريا.

وتوجه لاريجاني الى نظيره السوري بالقول، "ينبغي عليكم اليوم التفكير بترسيخ السلام في سوريا والبدء بالعلاقات الدبلوماسية مع العالم".

وأبدت بعض دول الاتحاد الأوروبي, التي سحبت سفراءها من سوريا, خلال الازمة السورية, استعدادها لمزيد من الاتصالات مع دمشق .

و اكد لاريجاني على "ضرورة التخطيط على اعادة اعمار سوريا"، معتبرا ان هذه العملية "تسير الى الامام رغم تقعيداتها".

وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا على الرغم من استمرار الأزمة في البلاد, لكن النظام السوري اعتبر ان الموضوع امر مشروط, مرحبا بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط بالعدوان على سوريا, والتي تتخذ نهجاً واضحاً وصريحاً ضد الإرهاب