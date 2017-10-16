جدد رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري موقفه الرافض من بقاء الرئيس بشار الاسد في السلطة, مشيرا الى ان روسيا هي التي أنقذته, ومساعيها في سوريا تهدف الى ايجاد حل سياسي لازمتها.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية ان الحريري اوضح, في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لاريبوبليكا" الايطالية, ان "الاسد لن يتمكن من البقاء في قيادة شعب امر هو بقتله, و اكبر خطأ سيكون ترك الأسد في القيادة، هذا أمر غير ممكن ، ويمكن التفكير بمرحلة انتقالية او حلول أخرى ولكن عليه ان يذهب".

وعن الجهات الداعمة للاسد, بين الحريري ان "روسيا هي التي أنقذت الاسد، اما ايران فقد حشدت قوتها له وهي موجودة في سوريا وتقاتل الى جانب جنوده ولكن النجاح هو لروسيا وهي قوة عظمى عالمية".

واشار الحريري الى ان " روسيا تسعى الى حل سياسي, وكما يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فان ما يهمه وما تقوم به روسيا في سوريا يصب في مصلحة كل سوريا وليس مصلحة شخص واحد".

واضاف الحريري ان "مصالح روسيا في سوريا ستكون روسية وليس تلك العائدة لإيران, لقد التقيت الرئيس بوتين وهو ملتزم شخصيا بالاستقرار في منطقتنا، ولكلام بوتين وزنه في ما يتعلق بسوريا وايران والمنطقة، وبرايي فانه في هذه اللحظةمن شان وحدة الموقف العربي ان تلعب دورا حاسما".

وكان الحريري زار روسيا الشهر الماضي, والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, حيث بحثا الوضع السوري وموضوع اعادة الاعمار بسوريا .

ويعرف الحريري بمواقفه المعارضة للنظام السوري على خلفية الازمة السورية, حيث رفض مرارا بقاء الاسد في الحكم ودعا الى فترة انتقالية.