أعلنت القيادة العامة للجيش النظامي, يوم الاثنين, أن الدفاعات الجوية تصدت لغارة إسرائيلية اخترقت الأجواء السورية قرب الحدود اللبنانية وأصابت إحداها إصابة مباشرة.

وأضافت القيادة العامة في بيان, أن "الطيران الاسرائيلي أقدم صباح اليوم على اختراق مجالنا الجوي عند الحدود اللبنانية في منطقة بعلبك وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي وأصابت إحدى طائراته إصابة مباشرة وأرغمته على الفرار".

واشار البيان الى ان "الطيران الاسرائيلي أطلق عدة صواريخ من داخل الأراضي المحتلة سقطت في أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية ".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق, من يوم الاثنين, أن مقاتلات إسرائيلية أغارت على بطارية للدفاعات الجوية التابعة للجيش النظامي في موقع رمضان الواقع 50 كم شرق دمشق، بعد إطلاقها صاروخ أرض-جو من طراز sa-5 على طائرة سلاح الجو كانت في مهمة تصوير اعتيادية في الأجواء اللبنانية صباح اليوم .

واستهدفت مقاتلات إسرائيلية في, أيلول الماضي، موقعين عسكريين للجيش النظامي، أولهما في السابع من الشهر، تم أثرها استهداف مركز للدراسات والبحوث العلمية قرب مصياف في حماة، ما أدى لمقتل جنديين من الجيش النظامي، والغارة الثانية كانت في ال21 من الشهر ذاته قرب مطار دمشق الدولي.

يشار الى ان إسرائيل قصفت منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، مرات عديدة أهدافاً سورية أو أخرى لـ"حزب الله" في سوريا.

سيريانيوز