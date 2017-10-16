سقطت قذائف هاون, يوم الاثنين, على مدينة دمشق, دون توارد انباء عن سقوط ضحايا.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قذيفتي هاون سقطتا على دمشق القديمة, كما سقطت قذيفة في محيط ساحة الامويين بدمشق.

ويأتي ذلك بعد يوم على سقوط قتلى وجرحى جراء قذائف على أحياء في دمشق القديمة ومنطقة العباسيين بدمشق.

واستهدفت قذائف الهاون من جديد عدة مناطق في دمشق, عقب التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف الشهر الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.