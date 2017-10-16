افتتحت قوات الإدارة الذاتية (الأسايش) في حي الشيخ مقصود بحلب مركزاً للمرور في الحي، الذي يشكل الأكراد غالبية سكانه.

وقالت مواقع كردية، إنه تم افتتاح مركز أسايش المرور (الترافيك) بغية تنظيم الحياة المدنية ونشر النظام والأمن فيها.

وبحسب المواقع الكردية، يضم المركز 17 عضواً 3 منهم إناث.

وكانت مصادر معارضة قالت في أيلول الماضي ان الإدارة الذاتية في مدينة حلب تستعد خلال الأيام القليلة القادمة لافتتاح طريق تشرف عليه الشرطة العسكرية الروسية وعناصر تابعة لها، يبدأ من مناطق سيطرتها في مدينة حلب وصولاً إلى مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، على أن يكون هذا الطريق خالياً من أي تواجد لعناصر النظام.

وكانت الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) وضعت في شهر آب الماضي، عشرات الأعلام الملونة بالأخضر والأحمر والأصفر والذي تتخذه علماً لها في مناطق سيطرتها في مدينة حلب، تزامناً مع وضع عشرات الأعلام لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، وذلك في حي الشيخ مقصود والأحياء الشرقية التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية.

يشار إلى أن هيئات وأحزاب كردية تسعى لتطبيق نظام فدرالي في مناطق شمال سوريا، حيث اعلنت الإدارة الذاتية في آذار الماضي، النظام الفدرالي في مناطق سيطرتها في الشمال السوري، والتي تم تقسيمها إلى ثلاثة أقاليم باسم "روج آفا" وتضم "عفرين، وعين العرب (كوباني) والجزيرة السورية".

سيريانيوز