قالت وكالة سانا ان وحدات من الجيش النظامي عثرت على أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال بعضها إسرائيلي الصنع في أوكار إرهابيي (داعش) قبل اندحارهم, وذلك خلال تمشيط عدد من قرى ريفي حمص وحماة تمهيدا لعودة الأهلي إلى منازلهم.

واضافت الوكالة أن "وحدات الجيش تواصل تمشيط المناطق التي تم تطهيرها من إرهابيي تنظيم (داعش) في منطقة جب الجراح وريف سلمية الجنوبي لتأمينها والتخلص من العبوات الناسفة والمفخخات التي زرعها إرهابيو التنظيم وذلك إيذانا بعودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم".

وتابعت الوكالة, أن "وحدات الجيش عثرت خلال عمليات التمشيط على كمية من الاسلحة المتنوعة والذخيرة وأجهزة الاتصال منها “مدفع اسرائيلي و800 قذيفة هاون عيار 120مم ورشاش مع ذخيرته وتقدر بعشرة آلاف طلقة وذخائر لرشاشات من عيار 17 و 5ر14 و30 مم و /13/ مدفع هاون ورشاش إي جي سي و/3/ قواذف /ار بي جي/ وعدد من أجهزة الاتصال".

واعلنت السلطات السورية عدة مرات عثورها على اسلحة اسرائيلية وامريكية لدى فصائل معارضة .

يشار الى ان الجيش النظامي بريف حمص الشرقي في 6 الجاري باستعادة عشرات البلدات والقرى والمزارع بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم (داعش) فيها وكان آخرها قرى الوضيحي وسلام شرقي وأم تويني الشمالية شمال شرق بلدة جب الجراح قرب الحدود الإدارية لريف حماة الشرقي.

سيريانيوز