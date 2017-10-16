شهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق، يوم الاثنين، انخفاضاً ملحوظاً دون حاجز الـ490 ليرة.

وقالت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 492 ليرة للمبيع، و 488 ليرة للشراء.

وكان الدولار الأمريكي سجل يوم الأحد في السوق الموازية بدمشق، سعر 498 ليرة للمبيع، و 495 ليرة للشراء.

ويأتي انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية لمستويات جديدة، بعد يومين من تخفيض المصرف المركزي لسعر صرف الحوالات الشخصية من 510 ليرة إلى 508 ليرات

سيريانيوز