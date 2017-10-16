قرر المجلس المدني في مدينة الطبقة البدء بتنفيذ قرار الخدمة الالزامية للشبان ما بين 18 و30 عاما من اجل الدفاع الذاتي عن المدينة, بتاريخ 1 تشرين الثاني القادم.

ونقلت فرات اف ام عن رئيس المجلس شيار محمد قوله في كلمة له خلال اجتماع مع رؤساء المجالس المحلية في مدينة الطبقة وريفها من أجل استطلاع الرأي حول الخدمة الإلزامية, على ضرورة تشكيل دفاع ذاتي للمدينة من أجل الحفاظ على ممتلكات المدينة والحرص على أمنها واستقرارها.

وشمل قرار الخدمة الالزامية كل أبناء المدينة وريفها باستثناء أشقاء الشهداء أو الوحيد لعائلته، أما إذا كانت العائلة أكثر من شخص يؤخذ شابٌ واحد من العائلة، حيث يخدم في الدفاع الذاتي لمدة /9 أشهر، ثم يتم تسريحه ليحل أحد من أشقائه مكانه، أما بالنسبة للموظفين ستكون هناك تأجيلات، ويؤخذ من كل دائرة شخص واحد من أجل الدفاع الذاتي، أمّا النازحون من المدن الأخرى يعفون من الخدمة، وتؤخذ أوضاع النازحين بعين الاعتبار.

وحدد القرار سن الشبان المدعون للخدمة الالزامية ما بين 18 و30 عاما.

يشار الى ان ما يسمى المجلس التشريعي الكردي اقر عام 2014 قانون الخدمة الالزامية العسكرية شمل ثلاث مناطق هي الجزيرة، وكوباني "عين العرب"، وعفرين، حيث تسيطر قوات وحدات حماية الشعب الكردية YPG هذه المناطق الثلاث, كما صدر فيما بعد قرارات تفرض الخدمة الالزامية في مناطق الادارة الذاتية الواقعة تحت سيطرة الاكراد.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية المكونة أساسا من وحدات حماية الشعب الكردية بدعم أميركي على مدينة الطبقة في محافظة الرقة.

يذكر أن السيطرة على مدينة الطبقة جاءت في إطار عملية "غضب الفرات" التي بدأتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في تشرين الثاني الماضي لطرد مقاتلي تنظيم داعش من مدينة الرقة.

سيريانيوز