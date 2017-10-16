عقد ممثلي التحالف الدولي بقيادة واشنطن، يوم الاثنين، اجتماعاً مع قوات كردية في أربيل، لمناقشة مستجدات الوضع في كركوك.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم وزارة "البيشمركة" هلكورد حكمت قوله، انه "تم أيضاً إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية إلى كركوك".

ومن جهته أكد المتحدث باسم التحالف العقيد ريان ديلون، على أن "التركيز يجب أن يبقى على محاربة (داعش)".

وأعربت الخارجية الأمريكية في وقت سابق من يوم الاثنين عن قلقها من اندلاع اشتباكات بين القوات العراقية والكردية في كركوك، وحثت كل الأطراف المعنية على "تجنب الأعمال التصعيدية".

وكانت اشتباكات قد اندلعت الليلة الماضية في كركوك بين القوات العراقية والبيشمركة، أعلنت بغداد على إثرها عن سيطرتها على مواقع استراتيجية هامة في المحافظة.

وتأتي التطورات في كركوك التي تعد من أغنى المواقع العراقية بالنفط، وبعد أن رفض قادة أكراد العراق يوم الأحد مطالب الحكومة العراقية بإلغاء نتيجة التصويت على الاستقلال كشرط مسبق لإجراء محادثات لحل النزاع، في وقت اتهمت فيه الحكومة العراقية للسلطات الكردية بجلب مقاتلين من حزب العمال الكردستاني الانفصالي في تركيا إلى مدينة كركوك المتنازع عليها وقالت إنها تعتبر ذلك "إعلان حرب".

سيريانيوز