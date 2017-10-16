انتشلت قوات البحرية التونسية، يوم الأحد، عشر جثث لمهاجرين غرقوا الأسبوع الماضي قبالة السواحل التونسية بعد تصادم مركبهم مع سفينة للقوات البحرية التونسية، ليرتفع عدد القتلى إثر الحادث إلى 18.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان إن "فريق الغوص يرفع عشر جثث إضافية من مكان الحادث.. عمليات البحث عن الضحايا متواصلة بواسطة وحدات بحرية وطائرة مروحية (هليكوبتر) تابعة لجيش البحر".

وكان الجيش قد أعلن يوم الاثنين الماضي انتشال ثماني جثث وإنقاذ 38 بعد غرق مركب يضم عشرات المهاجرين التونسيين اثر ملاحقة القوات البحرية للمركب لمدة ساعتين.

وأثار الحادث موجة غضب واسعة بين عائلات المهاجرين الغرقى في بعض مدن من بينها سيدي بوزيد وقبلي.

وتزامن غرق العشرات من المهاجرين مع ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية من تونس إلى ايطاليا بشكل غير مسبوق منذ 2011، مع استخدام كثيرين القوارب الخشبية التي بدأت تصل إلى شواطئ صقلية المنعزلة وأحيانا في وضح النهار.

سيريانيوز