فيورنتينا يعود الى الانتصارات وفوز ثمين لسمبدوريا وأول لجنوى بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

ارتقى سمبدوريا إلى المركز السادس بفوزه الكبير على ضيفه أتالانتا 3-1 الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقلب سمبدوريا تخلفه في الشوط الأول بهدف بريان كريستانتي في الدقيقة 21، إلى فوز بثلاثية سجلها في الشوط الثاني عبر الكولومبي دوفان زاباتا (56) وجانلوكا كابراري (59) والبولندي كارول لينيتي (68).



وعوض سمبدوريا خسارته الأولى هذا الموسم في المرحلة الماضية أمام أودينيزي وحقق فوزه الرابع رافعاً رصيده إلى 14 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف روما وصيف بطل الموسم الماضي الذي كان خسر أمام نابولي المتصدر صفر-1 السبت.



ويملك روما وسمبدوريا مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الثالثة بسبب الأمطار الغزيرة في جنوى.



وحقق جنوى فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه كالياري 3-2.



وتخلص جنوى من المركز قبل الأخير بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط وتقدم إلى المركز السادس عشر بفارق نقطة واحدة خلف كالياري الرابع عشر مناصفة مع كروتوني.



واستعاد فيورنتينا نغمة الانتصارات بعد 3 مباريات (خسارتان وتعادل) بتغلبه على ضيفه أودينيزي بهدفين لسيرل تيريو (28 و57) مقابل هدف لسامير كايتانو دي سوزا (72).



وصعد فيورنتينا إلى المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.



وكان يوفنتوس حامل اللقب خسر أمام لاتسيو 1-2 السبت أيضاً. سيريانيوز 2017-10-15 16:19:30 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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