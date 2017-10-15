باير ليفركوزن يواصل نزيف النقاط ودورتموند يسقط على ملعبه للمرة الأولى اخبار الرياضة شارك

واصل باير ليفركوزن نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه فولفسبورغ 2-2 الاحد في المرحلة الثامنة من الدوري الالماني لكرة القدم.

وتقدم باير ليفركوزن مرتين عبر لارس بندر (29) والارجنتيني لوكاس نيكولاس ألاريو (61)، ورد فولفسبورغ في المناسبتين عبر البلجيكي ديفوك اوريجي (44) والدولي البولندي ياكوب بلاشتشيكوفسكي (69).



وهو التعادل الثالث لباير ليفركوزن هذا الموسم والثاني على التوالي مقابل ثلاث هزائم وانتصارين، كما فشل في الفوز للمرة الثانية من أصل 4 مباريات على أرضه هذا الموسم.



وكسب باير ليفركوزن نقطة واحدة رفع بها رصيده الى 9 نقاط وارتقى الى المركز التاسع بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر، في حين سقط فولفسبورغ بطل 2009 في فخ التعادل للمرة الخامسة هذا الموسم مقابل خسارتين وفوز واحد فقط فرفع رصيده الى 8 نقاط في المركز الرابع عشر.



وألحق لايبزيغ وصيف بطل الموسم الماضي الخسارة الأولى ببروسيا دورتموند المتصدر على أرضه وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين .



وهذه أول مرة منذ عام 1997 يتلقى دورتموند 3 اهداف في الدوري على ارضه بعد 48 دقيقة، علماً بأنها الخسارة الأولى للفريق على أرضه منذ عام 2015.



وتجمد رصيد دورتموند عند 19 نقطة في المركز الأول، فيما رفع لايبزيغ رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث.



وارتقى بوروسيا مونشنغلادباخ الى المركز الخامس بعدما عمق جراح مضيفه فيردر بريمن عندما تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما لارس شتيندل (27) والنروجي يانيك فيسترغارد (34). سيريانيوز 2017-10-15 16:30:51 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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