سقط قتلى وجرحى، مساء الأحد، خلال هجوم نفذه مسلحون استهدف نقاطاً للجيش المصري في منطقة القواديس شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في بيان إنه في إطار عملية "حق الشهيد" نجحت القوات المصرية في التصدي لـ "محاولة إرهابية فاشلة" بمنطقة القواديس، مشيرا إلى مقتل 24 مسلحا وإصابة آخر، وتدمير عربتي دفع رباعي تابعتين للعناصر الإرهابية.

وأضاف الرفاعي، ان 6 من الجنود لقوا حتفهم في المعارك.

ولفت البيان أن تمشيط المنطقة لا يزال مستمرا، مؤكدا على مواصلة الجهود للقضاء على العناصر الإرهابية هناك.

وجاء الهجوم، غداة إعلان الجيش المصري إحباط هجوم استهدف نقطة تفتيش عسكرية في مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، يوم السبت.

وتعرضت مواقع الجيش والشرطة المصرية منذ منتصف 2013 لهجمات عدة، أسفرت عن مقتل واصابة المئات، تبنتها جماعة "انصار بيت المقدس"، التي أعلنت في 2014 تبعيتها لتنظيم "داعش"، وتغير اسمها الى "ولاية سيناء".

وتشن قوات الأمن والجيش في مصر حملة عسكرية موسعة في شمال سيناء منذ سنوات، تستهدف القضاء على الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء.

سيريانيوز