قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، انه رصد اطلاق قذيفتين صاروخيتين من شبه جزيرة سيناء باتجاه المجلس الإقليمي "أشكول" جنوباً، تلاه أنباء عن إطلاق صفارات إنذار في المنطقة.

وقال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "فيسبوك"، انه "قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من منطقة سيناء باتجاه المجلس الإقليمي أشكول".

وذكرت تقارير إعلامية إن شهود عيان، أكدوا سماع صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة والمجلس الإقليمي إشكول، وكذلك في النقب الغربي.

ويأتي الحديث عن سقوط قذائف مصدرها سيناء، عقب إعلان الجيش المصري عن تصديه لهجوم مسلح في القواديس شمال سيناء، أسفر عن مقتل 6 من جنوده ومقتل 24 مسلحاً واصابة آخر.

وتتعرض المناطق الحدودية في جنوب الكيان الإسرائيلي لسقوط قذائف بين الحين والآخر وخاصة التي تطلق من داخل غزة، وآخرها كان قبل أسبوع، حيث أعلنت السلطات الإسرائيلية عن سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في "أشكول".

سيريانيوز