أحرزت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة أولى عالمياً سابقاً، أول لقب لها في دورات كرة المضرب منذ عودتها إلى الملاعب بعد إيقاف 15 شهراً لتناولها مادة محظورة، بفوزها الأحد بلقب دورة تيانجين الصينية.

وتفوقت الروسية المتوجة بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى، في المباراة النهائية على البيلاروسية أرينا سابالنكا بنتيجة 7-5 و7-6 (10-8)، لتحرز أول ألقابها منذ عودتها إلى الملاعب في نيسان.



وهو أيضا اللقب الأول لشارابوفا (30 عاما) منذ العام 2015، عندما أحرزت لقبين فقط في بريزبن الاسترالية وروما الايطالية.



وواجهت شارابوفا صعوبة في مواجهة البيلاروسية (19 عاما) المصنفة 102 عالمياً، اذ شهدت المباراة 11 كسراً للإرسال.



وتمكنت شارابوفا من قلب تأخرها مرتين في المباراة، 1-3 في المجموعة الأولى، و1-5 في المجموعة الثانية التي أتيحت فيها لسابالنكا فرصة لحسم المجموعة، قبل أن تعود شارابوفا في المباراة.



وأضاعت شارابوفا ثلاث فرص لحسم المباراة في الشوط الفاصل للمجموعة الثانية، قبل أن تستفيد من الأخيرة وتحرز لقبها الـ 36 في مسيرتها التي توقفت مطلع 2016 بعد ثبوت تناولها مادة "ميلدونيوم".



وأوقف الاتحاد الدولي لكرة المضرب شارابوفا لمدة عامين، قبل أن تخفض محكمة التحكيم الرياضي العقوبة إلى 15 شهراً، ومنذ عودتها، شاركت شارابوفا في سبع دورات لكرة المضرب.